Обеспечение аукциона / тендера
Основные сведения
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Цель кредита
для зачисления на лицевой счет ЭТП
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 1 000 000
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Срок кредита
до 3 мес.
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,4% от суммы
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Материальное обеспечение
не требуется
индивидуально
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Условия досрочного погашения
без ограничения
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
безубыточная деятельность; положительная величина чистых активов; наличие отчетности на две отчетные даты
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- процентная ставка по кредиту и размер комиссии - рассчитывается индивидуально с учетом кредитной истории и оборотов по расчетным счетам клиентов
Особые ограничения
- комиссия за выдачу кредита
- наличие аукционной (конкурсной) документации
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Дата актуализации
07.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Обеспечение аукциона / тендера» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба