Обеспечение аукциона / тендера

Основные сведения Цель кредита для зачисления на лицевой счет ЭТП

Валюта рубли

Сумма кредита до 1 000 000

Срок кредита до 3 мес.

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,4% от суммы

Материальное обеспечение не требуется индивидуально

Форма выдачи кредит кредитная линия

Условия досрочного погашения без ограничения

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику безубыточная деятельность; положительная величина чистых активов; наличие отчетности на две отчетные даты

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы процентная ставка по кредиту и размер комиссии - рассчитывается индивидуально с учетом кредитной истории и оборотов по расчетным счетам клиентов Минусы комиссия за выдачу кредита Особые ограничения наличие аукционной (конкурсной) документации

Дата актуализации 07.02.2019 14:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Обеспечение аукциона / тендера» в 1 городе России