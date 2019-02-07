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Первый Дортрансбанк, кредит для бизнеса

Обеспечение аукциона / тендера

Основные сведения

  • Цель кредита
    для зачисления на лицевой счет ЭТП
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 1 000 000
  • Срок кредита
    до 3 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,4% от суммы
  • Материальное обеспечение
    не требуется

    индивидуально

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Условия досрочного погашения
    без ограничения
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    безубыточная деятельность; положительная величина чистых активов; наличие отчетности на две отчетные даты
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • процентная ставка по кредиту и размер комиссии - рассчитывается индивидуально с учетом кредитной истории и оборотов по расчетным счетам клиентов
    Минусы
    • комиссия за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • наличие аукционной (конкурсной) документации
  • Дата актуализации
    07.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Обеспечение аукциона / тендера» в 1 городе России

Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 6 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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