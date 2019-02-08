Единовременный кредит

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимого имущества (включая объекты, выставленные на торги), ремонт и реконструкцию объектов недвижимости, покупку оборудования, транспорта, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

валюта кредита — рубли /доллары США / евро

Срок кредита 1 год—3 года

возможность пролонгации

Ставка по кредиту годовых от 10%

окончательный размер процентной ставки определяется в зависимости от финансового положения заемщика, срока его существования и наличия/отсутствия у него кредитной истории

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение ликвидное имущество

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит разовое зачисление денежных средств на расчетный или текущий счет компании

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие скрытых платежей или комиссий

Дата актуализации 08.02.2019 17:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Единовременный кредит» в 1 городе России