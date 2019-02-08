Не возобновляемая кредитная линия

Основные сведения Цель кредита для целевых кредитов с согласованным графиком финансирования

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

валюта кредита — рубли /доллары США / евро

Срок кредита 1 год—3 года

возможность пролонгации

Ставка по кредиту годовых от 10%

окончательный размер процентной ставки определяется в зависимости от финансового положения заемщика, срока его существования и наличия/отсутствия у него кредитной истории

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение ликвидное имущество

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) перечисляется траншами

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие скрытых платежей или комиссий

Дата актуализации 08.02.2019 17:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Не возобновляемая кредитная линия» в 1 городе России