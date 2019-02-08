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Викинг, кредит для бизнеса

Не возобновляемая кредитная линия

Основные сведения

  • Цель кредита
    для целевых кредитов с согласованным графиком финансирования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 1 000 000
    валюта кредита — рубли /доллары США / евро
  • Срок кредита
    1 год—3 года
    возможность пролонгации
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10%
    окончательный размер процентной ставки определяется в зависимости от финансового положения заемщика, срока его существования и наличия/отсутствия у него кредитной истории
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение

    ликвидное имущество

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

    перечисляется траншами

  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие скрытых платежей или комиссий
  • Дата актуализации
    08.02.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Не возобновляемая кредитная линия» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
Адрес
191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский просп., д. 17
ОГРН
1027800000250
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(812) 320-33-20

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