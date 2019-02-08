Возобновляемая кредитная линия
Основные сведения
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Цель кредита
на пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
валюта кредита — рубли /доллары США / евро
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Срок кредита
1 год—3 года
возможность пролонгации
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Ставка по кредиту годовых
от 10%
окончательный размер процентной ставки определяется в зависимости от финансового положения заемщика, срока его существования и наличия/отсутствия у него кредитной истории
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
ликвидное имущество
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
использование кредитных средств в пределах лимита неограниченное количество раз
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- отсутствие скрытых платежей или комиссий
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Дата актуализации
08.02.2019 17:37