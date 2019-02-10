Овердрафт

Основные сведения Цель кредита кредитование р/с заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплата с р/с заемщика расчетных и кассовых документов на финансирование текущей деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита зависит от кредитовых оборотов по счетам клиента, открытым в Банке (до 30% от среднемесячного поступления выручки за последние 3 месяца); для новых клиентов в расчет лимита овердрафта могут приниматься обороты по счетам в других банках

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых Фиксированная / дифференцированная; устанавливается индивидуально по решению КК

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% — единоразовая комиссия

Комиссии за обслуживание кредита 0,5% — за внесение изменений в кредитный договор по инициативе заемщика

Материальное обеспечение движимое имущество имущественные/денежные права (требования) недвижимое имущество товары в обороте страхование залога; оценочная стоимость предмета залога должна превышать лимит овердрафта в 2 и более раза

Поручительство финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)

Форма выдачи овердрафт овердрафт со сроком непрерывной задолженности до 90 дней — задолженность по овердрафту должна быть погашена в течение 90 календарных дней с даты первого использования овердрафта; овердрафт со свободным режимом пользования

Режим погашения погашение процентов — ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ; ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие единовременной комиссии; обязательное страхование залога Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»; страхование жизни поручителя

Дата актуализации 10.02.2019 23:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 11 городах России