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Севастопольский Морской Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    кредитование р/с заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплата с р/с заемщика расчетных и кассовых документов на финансирование текущей деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    зависит от кредитовых оборотов по счетам клиента, открытым в Банке (до 30% от среднемесячного поступления выручки за последние 3 месяца); для новых клиентов в расчет лимита овердрафта могут приниматься обороты по счетам в других банках
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    Фиксированная / дифференцированная; устанавливается индивидуально по решению КК
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% — единоразовая комиссия
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,5% — за внесение изменений в кредитный договор по инициативе заемщика
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимое имущество
    • товары в обороте

    страхование залога; оценочная стоимость предмета залога должна превышать лимит овердрафта в 2 и более раза

  • Поручительство
    финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)
  • Форма выдачи
    овердрафт

    овердрафт со сроком непрерывной задолженности до 90 дней — задолженность по овердрафту должна быть погашена в течение 90 календарных дней с даты первого использования овердрафта; овердрафт со свободным режимом пользования

  • Режим погашения

    погашение процентов — ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии;
    • обязательное страхование залога
    Особые ограничения
    • в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»;
    • страхование жизни поручителя
  • Дата актуализации
    10.02.2019 23:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(692) 53-90-31

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