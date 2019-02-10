Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
кредитование р/с заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплата с р/с заемщика расчетных и кассовых документов на финансирование текущей деятельности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
зависит от кредитовых оборотов по счетам клиента, открытым в Банке (до 30% от среднемесячного поступления выручки за последние 3 месяца); для новых клиентов в расчет лимита овердрафта могут приниматься обороты по счетам в других банках
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
Фиксированная / дифференцированная; устанавливается индивидуально по решению КК
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% — единоразовая комиссия
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Комиссии за обслуживание кредита
0,5% — за внесение изменений в кредитный договор по инициативе заемщика
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимое имущество
- товары в обороте
страхование залога; оценочная стоимость предмета залога должна превышать лимит овердрафта в 2 и более раза
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Поручительство
финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)
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Форма выдачи
овердрафт
овердрафт со сроком непрерывной задолженности до 90 дней — задолженность по овердрафту должна быть погашена в течение 90 календарных дней с даты первого использования овердрафта; овердрафт со свободным режимом пользования
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Режим погашения
погашение процентов — ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии;
- обязательное страхование залога
- в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»;
- страхование жизни поручителя
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Дата актуализации
10.02.2019 23:06