Приобретение/модернизация основных средств
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение/модернизация объектов основных средств (недвижимость, оборудование, автотранспорт/спецтехника и пр.) для расширения существующего бизнеса, расширение производственных мощностей, ремонт/реконструкция помещений и т. п.; рефинансирование аналогичных кредитов в других банков
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
максимальная сумма кредита составляет не более 70% от стоимости приобретаемых объектов основных средств (или до 70% стоимости затрат на модернизацию основных средств)
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
фиксированная; устанавливается индивидуально по решению КК
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% — единовременная комиссия
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Комиссии за обслуживание кредита
0,5% — за внесение изменений в кредитный договор по инициативе заемщика
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
- товары в обороте
страхование залога
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Поручительство
финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита;
- в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»;
- страхование жизни поручителя
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Дата актуализации
10.02.2019 23:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Приобретение/модернизация основных средств» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
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Севастополь
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