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Севастопольский Морской Банк, кредит для бизнеса

Приобретение/модернизация основных средств

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение/модернизация объектов основных средств (недвижимость, оборудование, автотранспорт/спецтехника и пр.) для расширения существующего бизнеса, расширение производственных мощностей, ремонт/реконструкция помещений и т. п.; рефинансирование аналогичных кредитов в других банков
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    максимальная сумма кредита составляет не более 70% от стоимости приобретаемых объектов основных средств (или до 70% стоимости затрат на модернизацию основных средств)
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    фиксированная; устанавливается индивидуально по решению КК
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% — единовременная комиссия
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,5% — за внесение изменений в кредитный договор по инициативе заемщика
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество
    • товары в обороте

    страхование залога

  • Поручительство
    финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие комиссии за выдачу кредита;
    Особые ограничения
    • в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»;
    • страхование жизни поручителя
  • Дата актуализации
    10.02.2019 23:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Приобретение/модернизация основных средств» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(692) 53-90-31

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