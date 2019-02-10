Приобретение/модернизация основных средств

Основные сведения Цель кредита приобретение/модернизация объектов основных средств (недвижимость, оборудование, автотранспорт/спецтехника и пр.) для расширения существующего бизнеса, расширение производственных мощностей, ремонт/реконструкция помещений и т. п.; рефинансирование аналогичных кредитов в других банков

Валюта рубли

Сумма кредита максимальная сумма кредита составляет не более 70% от стоимости приобретаемых объектов основных средств (или до 70% стоимости затрат на модернизацию основных средств)

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых фиксированная; устанавливается индивидуально по решению КК

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% — единовременная комиссия

Комиссии за обслуживание кредита 0,5% — за внесение изменений в кредитный договор по инициативе заемщика

Материальное обеспечение движимое имущество имущественные/денежные права (требования) недвижимое имущество приобретаемое имущество товары в обороте страхование залога

Поручительство финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ; ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие комиссии за выдачу кредита; Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»; страхование жизни поручителя

Дата актуализации 10.02.2019 23:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Приобретение/модернизация основных средств» в 11 городах России