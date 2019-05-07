Развитие моногородов
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (в т. ч. выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением налогов и сборов); участие в тендере (конкурсе); инвестиции — приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения (от 10 млн рублей)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—1 000 000 000
от 10 000 000 руб. для ЮЛ, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,9%
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Материальное обеспечение
- гарантии
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
не требуется для ИП при сумме кредита до 3 млн руб.; поручительство региональных гарантийных организаций и независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» (не менее 70% от суммы основного долга) допуска5ется при сумме свыше 10 млн руб.
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Поручительство
для ЮЛ: бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (физических лиц), в совокупности владеющих более 50% УК (паевого фонда) субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; для ИП: физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для состоящих в браке), состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, в т. ч. специально созданные для реализации инвестиционного проекта (SPV), зарегистрированные на портале «Бизнес-навигатор МСП»
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- невысокая ставка
- для резидентов моногородов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года №1398-р
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Дата актуализации
07.05.2019 15:01