Развитие моногородов

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (в т. ч. выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением налогов и сборов); участие в тендере (конкурсе); инвестиции — приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения (от 10 млн рублей)

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—1 000 000 000

от 10 000 000 руб. для ЮЛ, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 9,9%

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП движимое имущество не требуется недвижимое имущество приобретаемое имущество не требуется для ИП при сумме кредита до 3 млн руб.; поручительство региональных гарантийных организаций и независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» (не менее 70% от суммы основного долга) допуска5ется при сумме свыше 10 млн руб.

Поручительство для ЮЛ: бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (физических лиц), в совокупности владеющих более 50% УК (паевого фонда) субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; для ИП: физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для состоящих в браке), состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, в т. ч. специально созданные для реализации инвестиционного проекта (SPV), зарегистрированные на портале «Бизнес-навигатор МСП»

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая ставка Особые ограничения для резидентов моногородов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года №1398-р

Дата актуализации 07.05.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Развитие моногородов» в 1 городе России