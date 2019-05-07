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МСП Банк, кредит для бизнеса

Развитие моногородов

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (в т. ч. выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением налогов и сборов); участие в тендере (конкурсе); инвестиции — приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения (от 10 млн рублей)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—1 000 000 000
    от 10 000 000 руб. для ЮЛ, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,9%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество

    не требуется для ИП при сумме кредита до 3 млн руб.; поручительство региональных гарантийных организаций и независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» (не менее 70% от суммы основного долга) допуска5ется при сумме свыше 10 млн руб.

  • Поручительство
    для ЮЛ: бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (физических лиц), в совокупности владеющих более 50% УК (паевого фонда) субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; для ИП: физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для состоящих в браке), состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, в т. ч. специально созданные для реализации инвестиционного проекта (SPV), зарегистрированные на портале «Бизнес-навигатор МСП»
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая ставка
    Особые ограничения
    • для резидентов моногородов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года №1398-р
  • Дата актуализации
    07.05.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие моногородов» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
ОГРН
1027739108649
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Телефоны
(495) 783-79-66

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