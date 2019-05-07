Серебряный бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
соответствует целям бизнес-плана, сформированного на портале «Бизнес-навигатор МСП»
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—10 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
8,5%
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Материальное обеспечение
- гарантии
- гарантии Корпорации МСП
поручительство региональных гарантийных организаций и независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» — не менее 70% от суммы основного долга
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Поручительство
для ЮЛ: бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (физических лиц), в совокупности владеющих более 50% УК (паевого фонда) субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; для ИП: супруга(-и) (только для ИП, состоящих в браке) или иного близкого родственника в возрасте 23—65 лет (в случае отсутствия супруга(и)) на сумму не менее размера кредита
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
1 месяц
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Требования к заемщику
ИП в возрасте 45—65 лет или ЮЛ, при условии, что единоличным исполнительным органом является гражданин РФ в возрасте 45—65 лет и 50% и более долей в УК этой организации принадлежит указанному гражданину; период с даты регистрации субъекта МСП до даты подачи заявки составляет не более 12 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низкая ставка;
- подходит для начинающих предпринимателей
- требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»;
- финансовая поддержка субъектам МСП - граждан РФ в возрасте 45-65 лет
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Дата актуализации
07.05.2019 15:00