Женское предпринимательство
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, конкурсы/тендеры, инвестиции (приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—1 000 000 000
от 10 000 000 руб. для ЮЛ, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,9%
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Материальное обеспечение
- гарантии
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
иные виды
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Поручительство
бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного капитала субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО) при условии, что единоличным исполнительным органом является женщина — гражданка РФ и/или 50% и более долей в УК организации принадлежит физическим лицам — женщинам, а также получившим нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация «МСП»; женщины-ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаОсобые ограничения
- требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»
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Дата актуализации
07.05.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Женское предпринимательство» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
1027739108649
в вашем городе
Москва
(495) 783-79-66