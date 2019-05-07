Женское предпринимательство

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, конкурсы/тендеры, инвестиции (приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения)

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—1 000 000 000

от 10 000 000 руб. для ЮЛ, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,9%

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество приобретаемое имущество иные виды

Поручительство бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного капитала субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО) при условии, что единоличным исполнительным органом является женщина — гражданка РФ и/или 50% и более долей в УК организации принадлежит физическим лицам — женщинам, а также получившим нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация «МСП»; женщины-ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»

Дата актуализации 07.05.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Женское предпринимательство» в 1 городе России