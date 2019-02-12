Аграриям

Основные сведения Цель кредита текущие цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

Срок кредита до 3 лет

ВКЛ до 3 лет (транши до года), НКЛ и единовременный кредит - до 1 года

Ставка по кредиту годовых 14,5%

Срок рассмотрения заявки, дней 7

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость транспортные средства залог пахотных земель, дополнительно: недвижимость, транспортные средства; оценка и страхование не требуются

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику с/х товаропроизводители, расположенные в Саратовской области

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы индивидуальный график погашения; различные формы финансирования Особые ограничения действует в нескольких городах Саратовской области

Дата актуализации 12.02.2019 11:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Аграриям» в 11 городах России