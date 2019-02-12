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Агророс, кредит для бизнеса

Аграриям

Основные сведения

  • Цель кредита
    текущие цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    ВКЛ до 3 лет (транши до года), НКЛ и единовременный кредит - до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    14,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    7
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • транспортные средства

    залог пахотных земель, дополнительно: недвижимость, транспортные средства; оценка и страхование не требуются

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    с/х товаропроизводители, расположенные в Саратовской области
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • индивидуальный график погашения;
    • различные формы финансирования
    Особые ограничения
    • действует в нескольких городах Саратовской области
  • Дата актуализации
    12.02.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Аграриям» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-44-19 — звонок по России бесплатный
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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