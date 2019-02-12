Аграриям
Основные сведения
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Цель кредита
текущие цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
ВКЛ до 3 лет (транши до года), НКЛ и единовременный кредит - до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
14,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
7
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- транспортные средства
залог пахотных земель, дополнительно: недвижимость, транспортные средства; оценка и страхование не требуются
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
с/х товаропроизводители, расположенные в Саратовской области
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- индивидуальный график погашения;
- различные формы финансирования
- действует в нескольких городах Саратовской области
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Дата актуализации
12.02.2019 11:51