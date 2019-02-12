Аграриям на приобретение земель

Основные сведения Цель кредита покупка земель с/х назначения

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 70% от цены приобретения земельных участков при залоге приобретаемого имущества; ПВ от 30%, возможно финансирование до 100% от цены приобретения земельных участков при оформлении дополнительного обеспечения (недвижимость, транспортные средства)

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 15,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы, мин. 10 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней 7

Материальное обеспечение земельные участки недвижимое имущество транспортные средства пахотных земель, в т. ч. приобретаемых; оценка и страхование не требуются; дополнительно: недвижимость и транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику с/х товаропроизводители, расположенные в Саратовской области

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы индивидуальный график погашения Особые ограничения действует в нескольких городах Саратовской области

Дата актуализации 12.02.2019 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Аграриям на приобретение земель» в 11 городах России