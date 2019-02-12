Аграриям на приобретение земель
Основные сведения
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Цель кредита
покупка земель с/х назначения
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 70% от цены приобретения земельных участков при залоге приобретаемого имущества; ПВ от 30%, возможно финансирование до 100% от цены приобретения земельных участков при оформлении дополнительного обеспечения (недвижимость, транспортные средства)
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
15,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы, мин. 10 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
7
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимое имущество
- транспортные средства
пахотных земель, в т. ч. приобретаемых; оценка и страхование не требуются; дополнительно: недвижимость и транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
с/х товаропроизводители, расположенные в Саратовской области
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- индивидуальный график погашения
- действует в нескольких городах Саратовской области
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Дата актуализации
12.02.2019 11:56