Для ИП

Основные сведения Цель кредита личные цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 20 000 000

до 2 млн руб. при залоге личного/коммерческого транспорта, спецтехники; до 2 млн руб. без подтверждения целевого использования

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы выдаваемого транша по кредитной линии

Срок рассмотрения заявки, дней 3

Материальное обеспечение недвижимость спецтехника транспортные средства при сумме кредита свыше 3 млн руб., сроке свыше 3-х лет, кредит должен быть полностью обеспечен залогом недвижимости

Поручительство супруга (-и)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ФЛ, получающее доход от предпринимательской деятельности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы до 2 млн руб. подтверждение целевого использования не требуется Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения требуется открытие расчетного счета ИП в банке

Дата актуализации 12.02.2019 12:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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