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Агророс, кредит для бизнеса

Для ИП

Основные сведения

  • Цель кредита
    личные цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 20 000 000
    до 2 млн руб. при залоге личного/коммерческого транспорта, спецтехники; до 2 млн руб. без подтверждения целевого использования
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5% от суммы выдаваемого транша по кредитной линии
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • спецтехника
    • транспортные средства

    при сумме кредита свыше 3 млн руб., сроке свыше 3-х лет, кредит должен быть полностью обеспечен залогом недвижимости

  • Поручительство
    супруга (-и)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ФЛ, получающее доход от предпринимательской деятельности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • до 2 млн руб. подтверждение целевого использования не требуется
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета ИП в банке
  • Дата актуализации
    12.02.2019 12:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для ИП» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Отделения и банкоматы
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Телефоны
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(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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