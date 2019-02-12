Для ИП
Основные сведения
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Цель кредита
личные цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 20 000 000
до 2 млн руб. при залоге личного/коммерческого транспорта, спецтехники; до 2 млн руб. без подтверждения целевого использования
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% от суммы выдаваемого транша по кредитной линии
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Срок рассмотрения заявки, дней
3
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- спецтехника
- транспортные средства
при сумме кредита свыше 3 млн руб., сроке свыше 3-х лет, кредит должен быть полностью обеспечен залогом недвижимости
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Поручительство
супруга (-и)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ФЛ, получающее доход от предпринимательской деятельности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- до 2 млн руб. подтверждение целевого использования не требуется
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- требуется открытие расчетного счета ИП в банке
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Дата актуализации
12.02.2019 12:08