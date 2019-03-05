Льготный для приоритетных отраслей
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
3 000 000—1 000 000 000
до 100 млн руб. на пополнение оборотных средств
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Срок кредита
до 10 лет
до 3 лет на пополнение оборотных средств
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Ставка по кредиту годовых
8,5%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- сырье/материалы
- товары в обороте
- транспортные средства
автотранспорт остается в пользовании заемщика
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
деятельность осуществляется в одной или нескольких приоритетных отраслях; не должно быть ОКВЭД на производство и/или реализацию подакцизных товаров; добычу и/или реализация полезных ископаемых; кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе продукции; игорный бизнес
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- индивидуальный подход к структурированию сделки;
- невысокая ставка и крупная сумма финансирования
- совместная программа Министерства экономического развития РФ и Корпорации МСП (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №1764)
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Дата актуализации
05.03.2019 16:11