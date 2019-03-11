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Стройлесбанк, кредит для бизнеса

Льготный для приоритетных отраслей

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 000 000—1 000 000 000
    до 100 млн руб. на пополнение оборотных средств
  • Срок кредита
    до 10 лет
    до 3 лет на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    8,5%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • сырье/материалы
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    автотранспорт остается в пользовании заемщика

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    деятельность осуществляется в одной или нескольких приоритетных отраслях; не должно быть ОКВЭД на производство и/или реализацию подакцизных товаров; добычу и/или реализация полезных ископаемых; кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе продукции; игорный бизнес
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • индивидуальный подход к структурированию сделки;
    • невысокая ставка и крупная сумма финансирования
    Особые ограничения
    • совместная программа Министерства экономического развития РФ и Корпорации МСП (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №1764)
  • Дата актуализации
    11.03.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготный для приоритетных отраслей» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
ОГРН
1028600003442
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Телефоны
(3452) 56-60-26

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