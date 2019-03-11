Под залог
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закуп сырья и полуфабрикатов, товаров и прочее); приобретение основных средств: автотранспорта, недвижимости, оборудования; финансирование проекта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—50 000 000
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Срок кредита
1 год—7 лет
до 5 лет, до 7 лет на приобретение недвижимости под ее залог
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
- смешанное обеспечение
- транспортные средства
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Поручительство
фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 1 000 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- требуется перевод и поддержание оборотов в банке
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Дата актуализации
11.03.2019 16:29