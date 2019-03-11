Под залог

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закуп сырья и полуфабрикатов, товаров и прочее); приобретение основных средств: автотранспорта, недвижимости, оборудования; финансирование проекта

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—50 000 000

Срок кредита 1 год—7 лет

до 5 лет, до 7 лет на приобретение недвижимости под ее залог

Ставка по кредиту годовых от 12%

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение недвижимое имущество приобретаемое имущество смешанное обеспечение транспортные средства

Поручительство фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 1 000 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; требуется перевод и поддержание оборотов в банке

Дата актуализации 11.03.2019 16:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог» в 95 городах России