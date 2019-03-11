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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Под залог

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закуп сырья и полуфабрикатов, товаров и прочее); приобретение основных средств: автотранспорта, недвижимости, оборудования; финансирование проекта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—50 000 000
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    до 5 лет, до 7 лет на приобретение недвижимости под ее залог
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество
    • смешанное обеспечение
    • транспортные средства
  • Поручительство
    фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 1 000 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • требуется перевод и поддержание оборотов в банке
  • Дата актуализации
    11.03.2019 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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