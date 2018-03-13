Обеспечительный экспресс
Основные сведения
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Цель кредита
участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; исполнение договора/контракта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—10 000 000
до 5% от стоимости контракта на участие в конкурсе/аукционе; до 30% на обеспечение исполнения обязательств по контракту; до 80% на исполнение договора/контракта
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
13—18,3%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.; 2,5%, мин. 15 000 руб., макс. 100 000 руб. (без залога)
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
- смешанное обеспечение
наличие и объем залога зависят от опыта выполнения контракта и суммы финансирования
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Поручительство
фактических собственников бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
- сезонный график
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 3 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.; годовая выручка до 120 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без залога;
- возможен смешанный залог;
- крупная сумма кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- все расчеты с контрагентами в рамках данного финансирования должны проводиться по расчетному счету в банке
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Дата актуализации
11.03.2019 16:54