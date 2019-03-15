Льготный для приоритетных отраслей

Основные сведения Цель кредита инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—1 000 000 000

до 100 млн руб. на пополнение оборотных средств

Срок кредита до 10 лет

до 3 лет на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых 8,5%

Материальное обеспечение недвижимость сырье/материалы товары в обороте транспортные средства автотранспорт остается в пользовании заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику деятельность осуществляется в одной или нескольких приоритетных отраслях; не должно быть ОКВЭД на производство и/или реализацию подакцизных товаров; добычу и/или реализация полезных ископаемых; кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе продукции; игорный бизнес

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы индивидуальный подход к структурированию сделки; невысокая ставка и крупная сумма финансирования Особые ограничения совместная программа Министерства экономического развития РФ и Корпорации МСП (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №1764)

Дата актуализации 15.03.2019 11:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Льготный для приоритетных отраслей» в 137 городах России