Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных средств по счету клиента
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30% от среднемесячных поступлений выручки на р/с в банке; до 70% от величины инкассируемой выручки (за последние 3 мес.)
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- оборудование
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
минимальный уровень обеспеченности должен составлять не менее 30% от суммы кредита
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Поручительство
акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц
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Форма выдачи
- кредит
- овердрафт
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Условия досрочного погашения
индивидуальный размер комиссии
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента не ниже среднего; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке, иных ограничений в течение 2-х последних кварталов;
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаОсобые ограничения
- открытие расчетного счета в банке
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Дата актуализации
15.03.2019 12:05