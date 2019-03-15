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Акибанк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных средств по счету клиента
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30% от среднемесячных поступлений выручки на р/с в банке; до 70% от величины инкассируемой выручки (за последние 3 мес.)
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства

    минимальный уровень обеспеченности должен составлять не менее 30% от суммы кредита

  • Поручительство
    акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • овердрафт
  • Условия досрочного погашения
    индивидуальный размер комиссии
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента не ниже среднего; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке, иных ограничений в течение 2-х последних кварталов;
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Особые ограничения
    • открытие расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    15.03.2019 12:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
ОГРН
1021600000839
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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