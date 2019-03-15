Овердрафт

Основные сведения Цель кредита для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных средств по счету клиента

Валюта рубли

Сумма кредита до 30% от среднемесячных поступлений выручки на р/с в банке; до 70% от величины инкассируемой выручки (за последние 3 мес.)

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

Материальное обеспечение недвижимое имущество оборудование товарно-материальные ценности транспортные средства минимальный уровень обеспеченности должен составлять не менее 30% от суммы кредита

Поручительство акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц

Форма выдачи кредит овердрафт

Условия досрочного погашения индивидуальный размер комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента не ниже среднего; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке, иных ограничений в течение 2-х последних кварталов;

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения открытие расчетного счета в банке

Дата актуализации 15.03.2019 12:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 8 городах России