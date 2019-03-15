Вексельный

Основные сведения Цель кредита приобретение банковских векселей для дальнейшего их использования в качестве расчетов с поставщиками

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

Срок кредита до 2 лет

по кредитным линиям максимальный срок траншей 90 дней, в зависимости от показателей деятельности заемщика (оборачиваемость, наличие заключенных договоров на период кредитования с покупателями и поставщиками)

Ставка по кредиту годовых до 9%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства

Поручительство акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Условия досрочного погашения индивидуальный размер комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента не ниже среднего; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке, иных ограничений в течение 2-х последних кварталов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения обязательное открытие расчетного счета в банке

Дата актуализации 15.03.2019 13:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Вексельный» в 8 городах России