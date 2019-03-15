Инвестиционный / проектный
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование инвестиционного проекта клиента (приобретение внеоборотных активов, модернизация или расширение, производства, реконструкция, т. п.);
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуальный размер кредитования; собственные средства клиента не менее 30%
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Срок кредита
индивидуально
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
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Поручительство
акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Условия досрочного погашения
индивидуальный размер комиссии
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента не ниже среднего; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке, иных ограничений в течение 2-х последних кварталов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаОсобые ограничения
- обязательное открытие расчетного счета
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Дата актуализации
15.03.2019 13:17