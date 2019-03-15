Инвестиционный / проектный

Основные сведения Цель кредита финансирование инвестиционного проекта клиента (приобретение внеоборотных активов, модернизация или расширение, производства, реконструкция, т. п.);

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуальный размер кредитования; собственные средства клиента не менее 30%

Срок кредита индивидуально

Ставка по кредиту годовых от 11%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства

Поручительство акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Условия досрочного погашения индивидуальный размер комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента не ниже среднего; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке, иных ограничений в течение 2-х последних кварталов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения обязательное открытие расчетного счета

Дата актуализации 15.03.2019 13:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный / проектный» в 8 городах России