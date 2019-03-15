Овердрафт Легкий

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; финансирование текущей хозяйственной деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита до 600 000

до 40% от среднемесячных кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету, открытому в Банке

Срок кредита до 6 мес.

прекращение предоставления кредита за 15 календарных дней до окончания срока кредитного договора

Ставка по кредиту годовых индивидуально с учетом финансового положения клиента, объема и стабильности оборотов по расчетным счетам, предоставленного обеспечения и других параметров

Пени за просрочку платежа по кредиту 18,25 годовых

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство учредителя и/или руководителя

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику не допускается отсутствие поступлений денежных средств на расчетный счет более 10 дней подряд в течение последних 3-х месяцев; минимальное количество контрагентов — 3; отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы не указан размер процентной ставки Особые ограничения наличие расчетного счета в банке

Дата актуализации 15.03.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Легкий» в 12 городах России