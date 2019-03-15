Овердрафт Максимальныый
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; финансирование текущей хозяйственной деятельности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 6 000 000
до 70% от среднемесячных кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету, открытому в Банке
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
индивидуально с учетом финансового положения клиента, объема и стабильности оборотов по расчетным счетам, предоставленного обеспечения и других параметров
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Пени за просрочку платежа по кредиту
18,25% годовых
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Материальное обеспечение
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимое имущество
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
учредителя и/или руководителя
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- высокий лимит кредитования
- открытие расчетного счета
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Дата актуализации
15.03.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Максимальныый» в 12 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
1021300001029
в вашем городе
Саранск
(8342) 47-52-70