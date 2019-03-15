Овердрафт Максимальныый

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; финансирование текущей хозяйственной деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита до 6 000 000

до 70% от среднемесячных кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету, открытому в Банке

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых индивидуально с учетом финансового положения клиента, объема и стабильности оборотов по расчетным счетам, предоставленного обеспечения и других параметров

Пени за просрочку платежа по кредиту 18,25% годовых

Материальное обеспечение корпоративное имущество личное имущество недвижимое имущество оборудование транспортные средства

Поручительство учредителя и/или руководителя

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы высокий лимит кредитования Особые ограничения открытие расчетного счета

Дата актуализации 15.03.2019 14:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Максимальныый» в 12 городах России