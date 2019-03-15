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Актив Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт Максимальныый

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; финансирование текущей хозяйственной деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 6 000 000
    до 70% от среднемесячных кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету, открытому в Банке
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    индивидуально с учетом финансового положения клиента, объема и стабильности оборотов по расчетным счетам, предоставленного обеспечения и других параметров
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    18,25% годовых
  • Материальное обеспечение
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • транспортные средства
  • Поручительство
    учредителя и/или руководителя
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • высокий лимит кредитования
    Особые ограничения
    • открытие расчетного счета
  • Дата актуализации
    15.03.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Максимальныый» в 12 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
ОГРН
1021300001029
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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