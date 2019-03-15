Льготный (Корпорация МСП)
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиционные цели — кредит для финансирования инвестиционного проекта — на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации); пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
3 000 000—400 000 000
до 100 млн. руб. на пополнение оборотных средств
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Срок кредита
до 7 лет
до 3-х лет на пополнение оборотных средств
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Ставка по кредиту годовых
8,5%
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес. на пополнение оборотных средств, индивидуально в остальных случаях
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
- ценные бумаги
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Поручительство
собственников; поручительство региональных Гарантийных Фондов, поручительство Корпорации МСП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Требования к заемщику
ЮЛ / ИП, отвечающий требованиям ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- высокий лимит кредитования
- кредитование приоритетных отраслей экономики
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Дата актуализации
15.03.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготный (Корпорация МСП)» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
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