Льготный (Корпорация МСП)

Основные сведения Цель кредита инвестиционные цели — кредит для финансирования инвестиционного проекта — на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации); пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—400 000 000

до 100 млн. руб. на пополнение оборотных средств

Срок кредита до 7 лет

до 3-х лет на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых 8,5%

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти мес. на пополнение оборотных средств, индивидуально в остальных случаях

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства ценные бумаги

Поручительство собственников; поручительство региональных Гарантийных Фондов, поручительство Корпорации МСП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Требования к заемщику ЮЛ / ИП, отвечающий требованиям ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы высокий лимит кредитования Особые ограничения кредитование приоритетных отраслей экономики

Дата актуализации 15.03.2019 15:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Льготный (Корпорация МСП)» в 9 городах России