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ВУЗ-Банк, кредит для бизнеса

Экспертный

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закупка сырья и полуфабрикатов, товаров); приобретение основных средств: автотранспорта, недвижимости, оборудования; финансирование проекта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    на приобретение недвижимого имущества с его залогом — до 80% от стоимости недвижимости
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13—20%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    5
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    любое ликвидное имущество

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса/лиц, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; объем выручки предприятия (группы предприятий) не превышает 1 000 млн руб. за последние 12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • требуется поддержание оборотов в банке в установленном размере
  • Дата актуализации
    18.03.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспертный» в 29 городах России

Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
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