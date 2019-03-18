Экспертный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закупка сырья и полуфабрикатов, товаров); приобретение основных средств: автотранспорта, недвижимости, оборудования; финансирование проекта

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

на приобретение недвижимого имущества с его залогом — до 80% от стоимости недвижимости

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 13—20%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней 5

Материальное обеспечение недвижимость товары в обороте транспортные средства любое ликвидное имущество

Поручительство фактических собственников бизнеса/лиц, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; объем выручки предприятия (группы предприятий) не превышает 1 000 млн руб. за последние 12 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы высокая ставка Особые ограничения требуется поддержание оборотов в банке в установленном размере

Дата актуализации 18.03.2019 11:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспертный» в 29 городах России