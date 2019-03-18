Экспертный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств (обновление товарного ассортимента, закупка сырья и полуфабрикатов, товаров); приобретение основных средств: автотранспорта, недвижимости, оборудования; финансирование проекта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—50 000 000
на приобретение недвижимого имущества с его залогом — до 80% от стоимости недвижимости
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
13—20%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
5
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- товары в обороте
- транспортные средства
любое ликвидное имущество
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Поручительство
фактических собственников бизнеса/лиц, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; объем выручки предприятия (группы предприятий) не превышает 1 000 млн руб. за последние 12 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- высокая ставка
- требуется поддержание оборотов в банке в установленном размере
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Дата актуализации
18.03.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
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