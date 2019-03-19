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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Льготный (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиционные цели — кредит для финансирования инвестиционного проекта — на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации); пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 000 000—400 000 000
    до 100 млн. руб. на пополнение оборотных средств
  • Срок кредита
    до 7 лет
    до 3-х лет на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    8,5%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти мес. на пополнение оборотных средств, индивидуально в остальных случаях
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • спецтехника
    • транспортные средства
    • ценные бумаги
  • Поручительство
    собственников; поручительство региональных Гарантийных Фондов, поручительство Корпорации МСП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ / ИП, отвечающий требованиям ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • высокий лимит кредитования
    Особые ограничения
    • кредитование приоритетных отраслей экономики
  • Дата актуализации
    19.03.2019 10:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготный (Корпорация МСП)» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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