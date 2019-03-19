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Александровский, кредит для бизнеса

Оборотный

Основные сведения

  • Цель кредита
    Восполнение дефицита оборотных средств для: приобретения товарных запасов, оплаты ТМЦ, закупки материалов или сырья, расширения ассортимента продукции, выполнения условий контракта, финансирования расходов и т. д.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    н/д
  • Срок кредита
    н/д
  • Ставка по кредиту годовых
    процентная ставка за пользование кредитом зависит от срока кредитования и финансового состояния заемщика
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимое имущество
    • транспортные средства
  • Поручительство
    основных собственников бизнеса и/или третьих лиц с подтвержденной платежеспособностью
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • на сайте банка не указана сумма кредита и процентная ставка
  • Дата актуализации
    19.03.2019 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный» в 5 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
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Телефоны
(812) 324-87-77

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