Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
Восполнение дефицита оборотных средств для: приобретения товарных запасов, оплаты ТМЦ, закупки материалов или сырья, расширения ассортимента продукции, выполнения условий контракта, финансирования расходов и т. д.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
н/д
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Срок кредита
н/д
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Ставка по кредиту годовых
процентная ставка за пользование кредитом зависит от срока кредитования и финансового состояния заемщика
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимое имущество
- транспортные средства
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Поручительство
основных собственников бизнеса и/или третьих лиц с подтвержденной платежеспособностью
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
- на сайте банка не указана сумма кредита и процентная ставка
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Дата актуализации
19.03.2019 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
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