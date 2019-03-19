Оборотный

Основные сведения Цель кредита Восполнение дефицита оборотных средств для: приобретения товарных запасов, оплаты ТМЦ, закупки материалов или сырья, расширения ассортимента продукции, выполнения условий контракта, финансирования расходов и т. д.

Валюта рубли

Сумма кредита н/д

Срок кредита н/д

Ставка по кредиту годовых процентная ставка за пользование кредитом зависит от срока кредитования и финансового состояния заемщика

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП имущественные/денежные права (требования) недвижимое имущество транспортные средства

Поручительство основных собственников бизнеса и/или третьих лиц с подтвержденной платежеспособностью

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы на сайте банка не указана сумма кредита и процентная ставка

Дата актуализации 19.03.2019 12:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 5 городах России