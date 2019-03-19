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Москоммерцбанк, кредит для бизнеса

Оборотный капитал

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    доллары США
  • Сумма кредита
    от 1 000 000 до 6 000 000 рублей РФ эквивалент в долларах США (при финансировании в виде кредита); до 30 000 000 рублей РФ эквивалент в долларах США (при финансировании в виде кредитной линии)
  • Срок кредита
    6 мес.—3 года
    до 2 лет - в форме единовременного кредита
  • Ставка по кредиту годовых
    7—11%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,1% до 1% единовременно от суммы кредита или лимита кредитной линии, но не менее 3 000 рублей/100 долларов США
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства

    страхование обязательно

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов, сумма частичного досрочного погашения должна быть не менее 2-х платежей
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные способы погашения кредита
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    19.03.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный капитал» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
ОГРН
1107711000066
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