Оборотный капитал

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта доллары США

Сумма кредита от 1 000 000 до 6 000 000 рублей РФ эквивалент в долларах США (при финансировании в виде кредита); до 30 000 000 рублей РФ эквивалент в долларах США (при финансировании в виде кредитной линии)

Срок кредита 6 мес.—3 года

до 2 лет - в форме единовременного кредита

Ставка по кредиту годовых 7—11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,1% до 1% единовременно от суммы кредита или лимита кредитной линии, но не менее 3 000 рублей/100 долларов США

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства страхование обязательно

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов, сумма частичного досрочного погашения должна быть не менее 2-х платежей

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные способы погашения кредита Минусы наличие комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 19.03.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный капитал» в 5 городах России