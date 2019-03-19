Овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств с целью покрытия кассовых разрывов по расчетному счету

Валюта рубли

Сумма кредита до 60 000 000

ежемесячный лимит овердрафта устанавливается на каждый месяц, в зависимости от оборотов клиента за предыдущие 2 месяца, но не более 50% от суммы среднемесячных оборотов по расчетному счету (по заемщикам, осуществляющим обороты по расчетному счету, открытому в другом банке, устанавливается на каждый месяц, в зависимости от оборотов клиента за предыдущие 2 месяца, но не более 30% от суммы среднемесячных оборотов)

Срок кредита до 6 мес.

срок траншей – до 30 календарных дней

Ставка по кредиту годовых 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от максимального лимита овердрафта (для юридических лиц — минимально 10 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — минимально 5 000 рублей)

Комиссии за обслуживание кредита ежемесячная комиссия — 0,6% от лимита овердрафта — рассчитывается ежемесячно от устанавливаемого лимита овердрафта на текущий месяц

Материальное обеспечение гарантийный депозит не требуется недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства при кредите до 5 000 000 рублей — не предусмотрено

Поручительство ЮЛ: финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов); ИП: поручительство супруга(и), по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета ежемесячно (задолженность по овердрафту должна быть погашена на последний рабочий день каждого месяца), если иное не предусмотрено решением кредитного комитета банка

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику регулярные и стабильные поступления выручки на расчетный счет клиента на протяжении 12-ти и более месяцев (если клиент обслуживается в банке менее 12-ти месяцев, то в расчет принимаются обороты из других банков)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможно финансирование без обеспечения; невысокая ставка Минусы комиссия за выдачу кредита Особые ограничения без обеспечения до 5 млн рублей

Дата актуализации 19.03.2019 17:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 22 городах России