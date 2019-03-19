Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств с целью покрытия кассовых разрывов по расчетному счету
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 60 000 000
ежемесячный лимит овердрафта устанавливается на каждый месяц, в зависимости от оборотов клиента за предыдущие 2 месяца, но не более 50% от суммы среднемесячных оборотов по расчетному счету (по заемщикам, осуществляющим обороты по расчетному счету, открытому в другом банке, устанавливается на каждый месяц, в зависимости от оборотов клиента за предыдущие 2 месяца, но не более 30% от суммы среднемесячных оборотов)
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Срок кредита
до 6 мес.
срок траншей – до 30 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от максимального лимита овердрафта (для юридических лиц — минимально 10 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — минимально 5 000 рублей)
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Комиссии за обслуживание кредита
ежемесячная комиссия — 0,6% от лимита овердрафта — рассчитывается ежемесячно от устанавливаемого лимита овердрафта на текущий месяц
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- не требуется
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
при кредите до 5 000 000 рублей — не предусмотрено
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Поручительство
ЮЛ: финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов); ИП: поручительство супруга(и), по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
ежемесячно (задолженность по овердрафту должна быть погашена на последний рабочий день каждого месяца), если иное не предусмотрено решением кредитного комитета банка
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
регулярные и стабильные поступления выручки на расчетный счет клиента на протяжении 12-ти и более месяцев (если клиент обслуживается в банке менее 12-ти месяцев, то в расчет принимаются обороты из других банков)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- возможно финансирование без обеспечения;
- невысокая ставка
Особые ограничения
- комиссия за выдачу кредита
- без обеспечения до 5 млн рублей
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Дата актуализации
19.03.2019 17:31