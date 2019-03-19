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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств с целью покрытия кассовых разрывов по расчетному счету
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 60 000 000
    ежемесячный лимит овердрафта устанавливается на каждый месяц, в зависимости от оборотов клиента за предыдущие 2 месяца, но не более 50% от суммы среднемесячных оборотов по расчетному счету (по заемщикам, осуществляющим обороты по расчетному счету, открытому в другом банке, устанавливается на каждый месяц, в зависимости от оборотов клиента за предыдущие 2 месяца, но не более 30% от суммы среднемесячных оборотов)
  • Срок кредита
    до 6 мес.
    срок траншей – до 30 календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от максимального лимита овердрафта (для юридических лиц — минимально 10 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — минимально 5 000 рублей)
  • Комиссии за обслуживание кредита
    ежемесячная комиссия — 0,6% от лимита овердрафта — рассчитывается ежемесячно от устанавливаемого лимита овердрафта на текущий месяц
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • не требуется
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    при кредите до 5 000 000 рублей — не предусмотрено

  • Поручительство
    ЮЛ: финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов); ИП: поручительство супруга(и), по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    ежемесячно (задолженность по овердрафту должна быть погашена на последний рабочий день каждого месяца), если иное не предусмотрено решением кредитного комитета банка

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    регулярные и стабильные поступления выручки на расчетный счет клиента на протяжении 12-ти и более месяцев (если клиент обслуживается в банке менее 12-ти месяцев, то в расчет принимаются обороты из других банков)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • возможно финансирование без обеспечения;
    • невысокая ставка
    Минусы
    • комиссия за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • без обеспечения до 5 млн рублей
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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