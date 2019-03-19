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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Беззалоговый для ИП

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств для оплаты расходов, связанных с ведением текущей хозяйственной деятельности; финансирование на расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—500 000
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    19%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 2% от лимита кредитования(минимум 5 000 р.)
  • Комиссии за обслуживание кредита
    до 2% от лимита кредитования за изменения условий кредитования
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    финансовое поручительство супруга(и) или по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без обеспечения
    Минусы
    • небольшой срок
    Особые ограничения
    • обязательно наличие открытого расчетного счета в АО «Банк ЧБРР» и перевод денежных оборотов в банк;
    • только для ИП
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Беззалоговый для ИП» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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