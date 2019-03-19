Беззалоговый для ИП

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств для оплаты расходов, связанных с ведением текущей хозяйственной деятельности; финансирование на расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—500 000

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых 19%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 2% от лимита кредитования(минимум 5 000 р.)

Комиссии за обслуживание кредита до 2% от лимита кредитования за изменения условий кредитования

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство финансовое поручительство супруга(и) или по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без обеспечения Минусы небольшой срок Особые ограничения обязательно наличие открытого расчетного счета в АО «Банк ЧБРР» и перевод денежных оборотов в банк; только для ИП

Дата актуализации 19.03.2019 17:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Беззалоговый для ИП» в 22 городах России