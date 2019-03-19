Беззалоговый для ЮЛ
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств для оплаты расходов, связанных с ведением текущей хозяйственной деятельности; финансирование на расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—1 500 000
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
17%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 2% от лимита кредитования (минимум 10000 р.)
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Комиссии за обслуживание кредита
до 2% от лимита кредитования за изменение условий кредитования
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без обеспечения
Особые ограничения
- небольшой срок
- обязательно наличие открытого расчетного счета в АО «Банк ЧБРР» и перевод денежных оборотов в банк
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Дата актуализации
19.03.2019 17:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Беззалоговый для ЮЛ» в 22 городах России
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
1149102030186
в вашем городе
Симферополь
(3652) 54-89-05