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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Беззалоговый для ЮЛ

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств для оплаты расходов, связанных с ведением текущей хозяйственной деятельности; финансирование на расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—1 500 000
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    17%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 2% от лимита кредитования (минимум 10000 р.)
  • Комиссии за обслуживание кредита
    до 2% от лимита кредитования за изменение условий кредитования
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без обеспечения
    Минусы
    • небольшой срок
    Особые ограничения
    • обязательно наличие открытого расчетного счета в АО «Банк ЧБРР» и перевод денежных оборотов в банк
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Беззалоговый для ЮЛ» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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