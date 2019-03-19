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Банк «Санкт-Петербург», кредит для бизнеса

Овердрафт-Welcome

Основные сведения

  • Цель кредита
    для оплаты расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте денежных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
  • Срок кредита
    2—7 мес.
    срок открытия лимита кредитования менее общего срока кредитования на 1 месяц
  • Ставка по кредиту годовых
    13,2%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% — за выдачу кредита
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    бенефициарных владельцев и/или собственников бизнеса заемщика
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    погашение процентов — ежемесячно; макс.срок плановой оборачиваемости лимита кредитования — 30 календарных дней

  • Требования к заемщику
    ЮЛ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие залогового обеспечения
    Минусы
    • наличие комиссии за выдачу
    Особые ограничения
    • срок открытия хотя бы одного р/сч/ в Банке/стороннем банке, обороты по которому участвуют в расчете суммы кредита, не менее 12 календарных месяцев
  • Дата актуализации
    19.03.2019 20:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт-Welcome» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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