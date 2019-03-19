Овердрафт-Welcome
Основные сведения
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Цель кредита
для оплаты расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте денежных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
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Срок кредита
2—7 мес.
срок открытия лимита кредитования менее общего срока кредитования на 1 месяц
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Ставка по кредиту годовых
13,2%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% — за выдачу кредита
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
бенефициарных владельцев и/или собственников бизнеса заемщика
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
погашение процентов — ежемесячно; макс.срок плановой оборачиваемости лимита кредитования — 30 календарных дней
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Требования к заемщику
ЮЛ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствие залогового обеспечения
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу
- срок открытия хотя бы одного р/сч/ в Банке/стороннем банке, обороты по которому участвуют в расчете суммы кредита, не менее 12 календарных месяцев
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Дата актуализации
19.03.2019 20:32