Овердрафт-Welcome

Основные сведения Цель кредита для оплаты расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте денежных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Срок кредита 2—7 мес.

срок открытия лимита кредитования менее общего срока кредитования на 1 месяц

Ставка по кредиту годовых 13,2%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% — за выдачу кредита

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство бенефициарных владельцев и/или собственников бизнеса заемщика

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета погашение процентов — ежемесячно; макс.срок плановой оборачиваемости лимита кредитования — 30 календарных дней

Требования к заемщику ЮЛ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие залогового обеспечения Минусы наличие комиссии за выдачу Особые ограничения срок открытия хотя бы одного р/сч/ в Банке/стороннем банке, обороты по которому участвуют в расчете суммы кредита, не менее 12 календарных месяцев

Дата актуализации 19.03.2019 20:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт-Welcome» в 7 городах России