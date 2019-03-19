Оборотный Кредит
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей (производственной) деятельности, в т. ч.: приобретение сырья, материалов, оплата коммунальных услуг, арендной платы и других услуг, выплата з. п., оплата платежей в бюджет и внебюджетные фонды, оплата текущих ремонтных работ, оплата кредиторской задолженности за сырье, материалы, работы, услуги, участие в тендерах/аукционах другие платежи текущего характера в зависимости от специфики деятельности заемщика (за исключением погашения кредитов и займов заемщика и/или третьих лиц)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—100 000 000
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Срок кредита
6 мес.—3 года
в зависимости от отрасли заемщика
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Ставка по кредиту годовых
устанавливается индивидуально
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,1% от суммы кредита, но не менее 20 000 рублей
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- товары в обороте
страхование предмета залога обязательно
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Поручительство
образованных субъектами Российской Федерации фондов поддержки предпринимательства и региональных Фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП; срок открытия хотя бы одного из р/сч, обороты по которым участвуют в расчете суммы кредита, не менее 6 мес., до обращения в банк
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- высокая сумма кредитования
- на сайте не указан размер процентной ставки
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Дата актуализации
19.03.2019 20:33