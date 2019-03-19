Оборотный Кредит

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей (производственной) деятельности, в т. ч.: приобретение сырья, материалов, оплата коммунальных услуг, арендной платы и других услуг, выплата з. п., оплата платежей в бюджет и внебюджетные фонды, оплата текущих ремонтных работ, оплата кредиторской задолженности за сырье, материалы, работы, услуги, участие в тендерах/аукционах другие платежи текущего характера в зависимости от специфики деятельности заемщика (за исключением погашения кредитов и займов заемщика и/или третьих лиц)

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—100 000 000

Срок кредита 6 мес.—3 года

в зависимости от отрасли заемщика

Ставка по кредиту годовых устанавливается индивидуально

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,1% от суммы кредита, но не менее 20 000 рублей

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество товары в обороте страхование предмета залога обязательно

Поручительство образованных субъектами Российской Федерации фондов поддержки предпринимательства и региональных Фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ; ИП; срок открытия хотя бы одного из р/сч, обороты по которым участвуют в расчете суммы кредита, не менее 6 мес., до обращения в банк

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы высокая сумма кредитования Минусы на сайте не указан размер процентной ставки

Дата актуализации 19.03.2019 20:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный Кредит» в 7 городах России