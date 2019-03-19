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Банк «Санкт-Петербург», кредит для бизнеса

Оборотный Кредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей (производственной) деятельности, в т. ч.: приобретение сырья, материалов, оплата коммунальных услуг, арендной платы и других услуг, выплата з. п., оплата платежей в бюджет и внебюджетные фонды, оплата текущих ремонтных работ, оплата кредиторской задолженности за сырье, материалы, работы, услуги, участие в тендерах/аукционах другие платежи текущего характера в зависимости от специфики деятельности заемщика (за исключением погашения кредитов и займов заемщика и/или третьих лиц)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—100 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—3 года
    в зависимости от отрасли заемщика
  • Ставка по кредиту годовых
    устанавливается индивидуально
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,1% от суммы кредита, но не менее 20 000 рублей
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • товары в обороте

    страхование предмета залога обязательно

  • Поручительство
    образованных субъектами Российской Федерации фондов поддержки предпринимательства и региональных Фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП; срок открытия хотя бы одного из р/сч, обороты по которым участвуют в расчете суммы кредита, не менее 6 мес., до обращения в банк
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • высокая сумма кредитования
    Минусы
    • на сайте не указан размер процентной ставки
  • Дата актуализации
    19.03.2019 20:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный Кредит» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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