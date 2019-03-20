Для любых целей
Основные сведения
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Цель кредита
для любых целей бизнеса (закупка товаров, оплата аренды, оплата услуг контрагентам, переводы физ. лицам за выполнение услуг, зарплата, оплата в магазинах и через интернет с помощью карты)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—2 000 000
кредитный лимит пересчитывается каждый месяц — чем больше обороты по кассе или счету, тем выше лимит
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Срок кредита
н/д
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Ставка по кредиту годовых
12—29%
процент по кредиты зависит от тарифа: «Оптимальный тариф» — 29% годовых; «Безлимитный» — 12% годовых; при использовании кредитной карты и попадании в грейс период погашения задолженности — 0%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 1
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
минимальный платеж, чтобы не допустить просрочку и не платить повышенный процент — 10% от суммы задолженности по кредитному лимиту и проценты от операции через личный кабинет банка
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
подключение онлайн-кассы, либо счета любого банка в личном кабинете МодульКредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- срок регистрации ЮЛ/ИП от 3-х месяцев;
- проценты начисляются только за дни использования кредита;
- без обеспечения;
- возможно оформить бесплатно карту с беспроцентный периодом 55 дней
- для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте банка (понадобится паспорт и ИНН), подключить кассу или счет к банку
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Дата актуализации
20.03.2019 13:26