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Модульбанк, кредит для бизнеса

Для любых целей

Основные сведения

  • Цель кредита
    для любых целей бизнеса (закупка товаров, оплата аренды, оплата услуг контрагентам, переводы физ. лицам за выполнение услуг, зарплата, оплата в магазинах и через интернет с помощью карты)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—2 000 000
    кредитный лимит пересчитывается каждый месяц — чем больше обороты по кассе или счету, тем выше лимит
  • Срок кредита
    н/д
  • Ставка по кредиту годовых
    12—29%
    процент по кредиты зависит от тарифа: «Оптимальный тариф» — 29% годовых; «Безлимитный» — 12% годовых; при использовании кредитной карты и попадании в грейс период погашения задолженности — 0%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 1
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения

    минимальный платеж, чтобы не допустить просрочку и не платить повышенный процент — 10% от суммы задолженности по кредитному лимиту и проценты от операции через личный кабинет банка

  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    подключение онлайн-кассы, либо счета любого банка в личном кабинете МодульКредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • срок регистрации ЮЛ/ИП от 3-х месяцев;
    • проценты начисляются только за дни использования кредита;
    • без обеспечения;
    • возможно оформить бесплатно карту с беспроцентный периодом 55 дней
    Особые ограничения
    • для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте банка (понадобится паспорт и ИНН), подключить кассу или счет к банку
  • Дата актуализации
    20.03.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для любых целей» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Модульбанк»
Адрес
156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1
ОГРН
1022200525841
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