Для любых целей

Основные сведения Цель кредита для любых целей бизнеса (закупка товаров, оплата аренды, оплата услуг контрагентам, переводы физ. лицам за выполнение услуг, зарплата, оплата в магазинах и через интернет с помощью карты)

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—2 000 000

кредитный лимит пересчитывается каждый месяц — чем больше обороты по кассе или счету, тем выше лимит

Срок кредита н/д

Ставка по кредиту годовых 12—29%

процент по кредиты зависит от тарифа: «Оптимальный тариф» — 29% годовых; «Безлимитный» — 12% годовых; при использовании кредитной карты и попадании в грейс период погашения задолженности — 0%

Срок рассмотрения заявки, дней до 1

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения минимальный платеж, чтобы не допустить просрочку и не платить повышенный процент — 10% от суммы задолженности по кредитному лимиту и проценты от операции через личный кабинет банка

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику подключение онлайн-кассы, либо счета любого банка в личном кабинете МодульКредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы срок регистрации ЮЛ/ИП от 3-х месяцев; проценты начисляются только за дни использования кредита; без обеспечения; возможно оформить бесплатно карту с беспроцентный периодом 55 дней Особые ограничения для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте банка (понадобится паспорт и ИНН), подключить кассу или счет к банку

Дата актуализации 20.03.2019 13:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для любых целей» в 3 городах России