Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита до 50% от суммы среднемесячных поступлений от реализации за последние 6 месяцев (возможен пересмотр лимита овердрафта при увеличении поступлений выручки на расчетный счет, количества контрагентов и др. критериев)

Срок кредита до 1 года

максимальный срок непрерывной задолженности - до 30 дней

Ставка по кредиту годовых от 12,9%

Комиссии за обслуживание кредита ежемесячно 0,2% от установленного лимита

Материальное обеспечение не требуется недвижимость транспортные средства по желанию заемщика возможно предоставление залога имущества в виде недвижимости или автотранспорта, при этом плата за пользование кредитом снижается на 1 процентный пункт

Поручительство поручительство физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций (долей) компании и лиц, принимающих решение, с обязательным поручительством супруг(ов); возможно предоставление поручительства любого третьего лица; для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруги(а) и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика, владеющего имуществом в виде автотранспорта и/или недвижимости (а именно: в виде нежилых помещений, зданий)

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику число внешних контрагентов, от которых осуществляются ежемесячные регулярные поступления на расчетный счет, должно быть не менее 5; место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности: г. Н.Новгород и города/населенные пункты, где расположены подразделения банка; наличие «ненулевой» финансовой отчетности на 3 отчетные даты; отсутствие убыточной деятельности предприятия; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений (блокировка, арест) по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты ими основного долга и/или процентов текущим кредитам; состав собственников: собственниками должны быть резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в г. Н.Новгород и городах/населенных пунктах, где расположены подразделения банка

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы сниженная ставка при предоставлении залога; овердрафт может предоставляться при отсутствии расчетного счета на момент рассмотрения заявки об открытии лимита овердрафта; учитываются обороты по расчетным счетам в других банках Минусы на сайте банка не указана максимальная ставка Особые ограничения основное направление деятельности заемщика: розничная/оптовая торговля товарами народного потребления; производственная деятельность; оказание услуг

Дата актуализации 20.03.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 23 городах России