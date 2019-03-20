Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50% от суммы среднемесячных поступлений от реализации за последние 6 месяцев (возможен пересмотр лимита овердрафта при увеличении поступлений выручки на расчетный счет, количества контрагентов и др. критериев)
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Срок кредита
до 1 года
максимальный срок непрерывной задолженности - до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12,9%
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Комиссии за обслуживание кредита
ежемесячно 0,2% от установленного лимита
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- транспортные средства
по желанию заемщика возможно предоставление залога имущества в виде недвижимости или автотранспорта, при этом плата за пользование кредитом снижается на 1 процентный пункт
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Поручительство
поручительство физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций (долей) компании и лиц, принимающих решение, с обязательным поручительством супруг(ов); возможно предоставление поручительства любого третьего лица; для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруги(а) и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика, владеющего имуществом в виде автотранспорта и/или недвижимости (а именно: в виде нежилых помещений, зданий)
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
число внешних контрагентов, от которых осуществляются ежемесячные регулярные поступления на расчетный счет, должно быть не менее 5; место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности: г. Н.Новгород и города/населенные пункты, где расположены подразделения банка; наличие «ненулевой» финансовой отчетности на 3 отчетные даты; отсутствие убыточной деятельности предприятия; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений (блокировка, арест) по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты ими основного долга и/или процентов текущим кредитам; состав собственников: собственниками должны быть резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в г. Н.Новгород и городах/населенных пунктах, где расположены подразделения банка
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- сниженная ставка при предоставлении залога;
- овердрафт может предоставляться при отсутствии расчетного счета на момент рассмотрения заявки об открытии лимита овердрафта;
- учитываются обороты по расчетным счетам в других банках
Особые ограничения
- на сайте банка не указана максимальная ставка
- основное направление деятельности заемщика: розничная/оптовая торговля товарами народного потребления; производственная деятельность; оказание услуг
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Дата актуализации
20.03.2019 16:37