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Саровбизнесбанк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50% от суммы среднемесячных поступлений от реализации за последние 6 месяцев (возможен пересмотр лимита овердрафта при увеличении поступлений выручки на расчетный счет, количества контрагентов и др. критериев)
  • Срок кредита
    до 1 года
    максимальный срок непрерывной задолженности - до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,9%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    ежемесячно 0,2% от установленного лимита
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • транспортные средства

    по желанию заемщика возможно предоставление залога имущества в виде недвижимости или автотранспорта, при этом плата за пользование кредитом снижается на 1 процентный пункт

  • Поручительство
    поручительство физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций (долей) компании и лиц, принимающих решение, с обязательным поручительством супруг(ов); возможно предоставление поручительства любого третьего лица; для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруги(а) и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика, владеющего имуществом в виде автотранспорта и/или недвижимости (а именно: в виде нежилых помещений, зданий)
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    число внешних контрагентов, от которых осуществляются ежемесячные регулярные поступления на расчетный счет, должно быть не менее 5; место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности: г. Н.Новгород и города/населенные пункты, где расположены подразделения банка; наличие «ненулевой» финансовой отчетности на 3 отчетные даты; отсутствие убыточной деятельности предприятия; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений (блокировка, арест) по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты ими основного долга и/или процентов текущим кредитам; состав собственников: собственниками должны быть резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в г. Н.Новгород и городах/населенных пунктах, где расположены подразделения банка
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • сниженная ставка при предоставлении залога;
    • овердрафт может предоставляться при отсутствии расчетного счета на момент рассмотрения заявки об открытии лимита овердрафта;
    • учитываются обороты по расчетным счетам в других банках
    Минусы
    • на сайте банка не указана максимальная ставка
    Особые ограничения
    • основное направление деятельности заемщика: розничная/оптовая торговля товарами народного потребления; производственная деятельность; оказание услуг
  • Дата актуализации
    20.03.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 23 городах России

Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
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Телефоны
(831) 430-38-28

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