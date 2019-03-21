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Сибсоцбанк, кредит для бизнеса

Льготный (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 10 000 000
    до 80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика; без ограничений — для прочих инвестиционных проектов
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, 10,6% — в прочих отраслях
  • Материальное обеспечение
    гарантии Корпорации МСП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; деятельность в областях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты; положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка
    Минусы
    • возможна выдача кредита бизнесу, зарегистрированному более 12 месяцев
  • Дата актуализации
    21.03.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготный (Корпорация МСП)» в 9 городах России

Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
ОГРН
1022200525819
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Телефоны
(3852) 37-02-01

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