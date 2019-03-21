Льготный (Корпорация МСП)
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 10 000 000
до 80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика; без ограничений — для прочих инвестиционных проектов
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, 10,6% — в прочих отраслях
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
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Форма выдачи
кредит
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; деятельность в областях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты; положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая процентная ставка
- возможна выдача кредита бизнесу, зарегистрированному более 12 месяцев
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Дата актуализации
21.03.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготный (Корпорация МСП)» в 9 городах России
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
1022200525819
в вашем городе
Барнаул
(3852) 37-02-01