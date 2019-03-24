Бизнес-Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей деятельности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
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Срок кредита
до 1 года
срок транша до 60 дн.
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Ставка по кредиту годовых
от 9,5%
от 10% годовых при сумме кредита от 20 млн. руб., от 11% — 5 млн.-20 млн. руб., от 12% — до 5 млн. руб.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.;
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
24.03.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Овердрафт» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
600015, г. Владимир,
1023300000063
в вашем городе
Владимир
(4922) 54-18-65