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Владбизнесбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша до 60 дн.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9,5%
    от 10% годовых при сумме кредита от 20 млн. руб., от 11% — 5 млн.-20 млн. руб., от 12% — до 5 млн. руб.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.;
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    24.03.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Овердрафт» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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