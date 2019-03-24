Бизнес-Овердрафт

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

Срок кредита до 1 года

срок транша до 60 дн.

Ставка по кредиту годовых от 9,5%

от 10% годовых при сумме кредита от 20 млн. руб., от 11% — 5 млн.-20 млн. руб., от 12% — до 5 млн. руб.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.;

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 24.03.2019 14:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Овердрафт» в 3 городах России