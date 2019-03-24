Овердрафт под обороты

Основные сведения Цель кредита кредитование р/сч при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

до 50% от среднемесячного оборота по р/сч (за последние 3 мес.) или не более 30% от среднемесячных оборотов по счету в стороннем банке при условии дальнейшего перевода оборотов в банк

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета уплата процентов — ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы большая сумма кредитного лимита Минусы не указан максимальный размер процентной ставки

Дата актуализации 24.03.2019 14:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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