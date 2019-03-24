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Восточный Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт под обороты

Основные сведения

  • Цель кредита
    кредитование р/сч при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
    до 50% от среднемесячного оборота по р/сч (за последние 3 мес.) или не более 30% от среднемесячных оборотов по счету в стороннем банке при условии дальнейшего перевода оборотов в банк
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,5%
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    уплата процентов — ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • большая сумма кредитного лимита
    Минусы
    • не указан максимальный размер процентной ставки
  • Дата актуализации
    24.03.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт под обороты» в 254 городах России

Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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