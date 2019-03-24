Овердрафт под обороты
Основные сведения
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Цель кредита
кредитование р/сч при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
до 50% от среднемесячного оборота по р/сч (за последние 3 мес.) или не более 30% от среднемесячных оборотов по счету в стороннем банке при условии дальнейшего перевода оборотов в банк
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
от 13,5%
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
уплата процентов — ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- большая сумма кредитного лимита
- не указан максимальный размер процентной ставки
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Дата актуализации
24.03.2019 14:58