Лизинговым компаниям

Основные сведения Цель кредита финансирование лизинговой деятельности, быстрое привлечение денежных средств лизинговыми компаниями на льготных условиях для развития бизнеса и рефинансирования существующих долгов; приобретение имущества для последующей передачи в лизинг/пополнение оборотных средств (для рефинансирования)

Валюта рубли

Сумма кредита 20 000 000—250 000 000

ПВ — от 20% стоимости объекта лизинга

Срок кредита 1 год—3 года

не более срока действия договора лизинга

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита не взимается

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Материальное обеспечение движимое имущество земельные участки корпоративное имущество личное имущество недвижимость оборудование приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства любое имущество, которое может быть передано в лизинг

Поручительство руководителя и учредителей / лизингополучателя (при необходимости)

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику отсутствие отрицательного результата по показателю «Чистая прибыль» за 3 последних отчетных квартала; положительное значение собственного капитала; отсутствие в течение последних 12 мес. отрицательной кредитной истории; портфель лизинговых сделок должен соответствовать следующим условиям:доля одного лизингополучателя (группы взаимосвязанных лизингополучателей) не должна превышать 25% от общей суммы портфеля лизинговых сделок заемщика; доля просроченной задолженности по договорам финансовой аренды не должна превышать 3% от общей суммы портфеля лизинговых сделок заемщика (по остатку платежей)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы большая сумма кредитного лимита; различные варианты залога Минусы не указан максимальный размер процентной ставки Особые ограничения страхование залога обязательно в страховой компании, удовлетворяющей требованиям банка

Дата актуализации 24.03.2019 18:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Лизинговым компаниям» в 1 городе России