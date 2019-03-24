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Джей энд Ти Банк, кредит для бизнеса

Лизинговым компаниям

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование лизинговой деятельности, быстрое привлечение денежных средств лизинговыми компаниями на льготных условиях для развития бизнеса и рефинансирования существующих долгов; приобретение имущества для последующей передачи в лизинг/пополнение оборотных средств (для рефинансирования)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    20 000 000—250 000 000
    ПВ — от 20% стоимости объекта лизинга
  • Срок кредита
    1 год—3 года
    не более срока действия договора лизинга
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    не взимается
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • земельные участки
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    любое имущество, которое может быть передано в лизинг

  • Поручительство
    руководителя и учредителей / лизингополучателя (при необходимости)
  • Форма выдачи
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    отсутствие отрицательного результата по показателю «Чистая прибыль» за 3 последних отчетных квартала; положительное значение собственного капитала; отсутствие в течение последних 12 мес. отрицательной кредитной истории; портфель лизинговых сделок должен соответствовать следующим условиям:доля одного лизингополучателя (группы взаимосвязанных лизингополучателей) не должна превышать 25% от общей суммы портфеля лизинговых сделок заемщика; доля просроченной задолженности по договорам финансовой аренды не должна превышать 3% от общей суммы портфеля лизинговых сделок заемщика (по остатку платежей)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • большая сумма кредитного лимита;
    • различные варианты залога
    Минусы
    • не указан максимальный размер процентной ставки
    Особые ограничения
    • страхование залога обязательно в страховой компании, удовлетворяющей требованиям банка
  • Дата актуализации
    24.03.2019 18:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Лизинговым компаниям» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
ОГРН
1027739121651
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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