Лизинговым компаниям
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование лизинговой деятельности, быстрое привлечение денежных средств лизинговыми компаниями на льготных условиях для развития бизнеса и рефинансирования существующих долгов; приобретение имущества для последующей передачи в лизинг/пополнение оборотных средств (для рефинансирования)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
20 000 000—250 000 000
ПВ — от 20% стоимости объекта лизинга
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Срок кредита
1 год—3 года
не более срока действия договора лизинга
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
не взимается
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- земельные участки
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
любое имущество, которое может быть передано в лизинг
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Поручительство
руководителя и учредителей / лизингополучателя (при необходимости)
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Форма выдачи
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
отсутствие отрицательного результата по показателю «Чистая прибыль» за 3 последних отчетных квартала; положительное значение собственного капитала; отсутствие в течение последних 12 мес. отрицательной кредитной истории; портфель лизинговых сделок должен соответствовать следующим условиям:доля одного лизингополучателя (группы взаимосвязанных лизингополучателей) не должна превышать 25% от общей суммы портфеля лизинговых сделок заемщика; доля просроченной задолженности по договорам финансовой аренды не должна превышать 3% от общей суммы портфеля лизинговых сделок заемщика (по остатку платежей)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- большая сумма кредитного лимита;
- различные варианты залога
Особые ограничения
- не указан максимальный размер процентной ставки
- страхование залога обязательно в страховой компании, удовлетворяющей требованиям банка
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Дата актуализации
24.03.2019 18:20