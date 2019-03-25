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Московский Областной Банк, кредит для бизнеса

Доходная недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение доходной недвижимости: здания, строения, помещения, земельного участка; финансирование капитальных вложений (ремонт) в заложенный и/или приобретенный объект доходной недвижимости; рефинансирование кредитов других банков на данные цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—100 000 000
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    до 5 лет на капитальные вложения
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10,9%
  • Материальное обеспечение
    недвижимое имущество
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма
    Минусы
    • банк не раскрывает максимальную ставку
  • Дата актуализации
    25.03.2019 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Доходная недвижимость» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
ОГРН
1107711000022
Сайт
www.mosoblbank.ru
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