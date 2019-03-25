Доходная недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение доходной недвижимости: здания, строения, помещения, земельного участка; финансирование капитальных вложений (ремонт) в заложенный и/или приобретенный объект доходной недвижимости; рефинансирование кредитов других банков на данные цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—100 000 000
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Срок кредита
1 год—7 лет
до 5 лет на капитальные вложения
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Ставка по кредиту годовых
от 10,9%
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Материальное обеспечение
недвижимое имущество
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма
- банк не раскрывает максимальную ставку
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Дата актуализации
25.03.2019 16:09