Доходная недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение доходной недвижимости: здания, строения, помещения, земельного участка; финансирование капитальных вложений (ремонт) в заложенный и/или приобретенный объект доходной недвижимости; рефинансирование кредитов других банков на данные цели

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—100 000 000

Срок кредита 1 год—7 лет

до 5 лет на капитальные вложения

Ставка по кредиту годовых от 10,9%

Материальное обеспечение недвижимое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма Минусы банк не раскрывает максимальную ставку

Дата актуализации 25.03.2019 16:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Доходная недвижимость» в 41 городе России