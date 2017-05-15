Доверие

Основные сведения Цель кредита текущие нужды, развитие бизнеса, рефинансирование

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 1 000 000 руб. для собственников бизнеса

Срок кредита 3 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых 15,5—17%

15,5% годовых на рефинансирование

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство физического лица — для ИП; собственника бизнеса, общества с ограниченной ответственностью, собственником которого является заемщик — для юридических лиц

Форма выдачи кредит средства перечисляются на расчетный счет ЮЛ или ИП, на счет по вкладу физического лица — собственника бизнеса

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику малые предприятия и собственники бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб., ИП (в т. ч. крестьянско-фермерские хозяйства, созданные одним участником-ИП) с годовой выручкой до 400 млн руб.; возраст ИП / собственника бизнеса от 21 до 70 лет (на дату погашения кредита)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; различные режимы погашения задолженности; возможно оформление на физическое лицо - собственника бизнеса Особые ограничения кредит на рефинансирование предоставляется малым предприятиям и ИП

Дата актуализации 12.02.2019 17:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Доверие» в 7235 городах России