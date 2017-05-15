Доверие
Основные сведения
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Цель кредита
текущие нужды, развитие бизнеса, рефинансирование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
до 1 000 000 руб. для собственников бизнеса
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
15,5—17%
15,5% годовых на рефинансирование
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
физического лица — для ИП; собственника бизнеса, общества с ограниченной ответственностью, собственником которого является заемщик — для юридических лиц
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Форма выдачи
кредит
средства перечисляются на расчетный счет ЮЛ или ИП, на счет по вкладу физического лица — собственника бизнеса
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
малые предприятия и собственники бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб., ИП (в т. ч. крестьянско-фермерские хозяйства, созданные одним участником-ИП) с годовой выручкой до 400 млн руб.; возраст ИП / собственника бизнеса от 21 до 70 лет (на дату погашения кредита)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без залога;
- различные режимы погашения задолженности;
- возможно оформление на физическое лицо - собственника бизнеса
- кредит на рефинансирование предоставляется малым предприятиям и ИП
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Дата актуализации
12.02.2019 17:00