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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Доверие

Основные сведения

  • Цель кредита
    текущие нужды, развитие бизнеса, рефинансирование
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    до 1 000 000 руб. для собственников бизнеса
  • Срок кредита
    3 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    15,5—17%
    15,5% годовых на рефинансирование
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    физического лица — для ИП; собственника бизнеса, общества с ограниченной ответственностью, собственником которого является заемщик — для юридических лиц
  • Форма выдачи
    кредит

    средства перечисляются на расчетный счет ЮЛ или ИП, на счет по вкладу физического лица — собственника бизнеса

  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    малые предприятия и собственники бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб., ИП (в т. ч. крестьянско-фермерские хозяйства, созданные одним участником-ИП) с годовой выручкой до 400 млн руб.; возраст ИП / собственника бизнеса от 21 до 70 лет (на дату погашения кредита)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • различные режимы погашения задолженности;
    • возможно оформление на физическое лицо - собственника бизнеса
    Особые ограничения
    • кредит на рефинансирование предоставляется малым предприятиям и ИП
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Доверие» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
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