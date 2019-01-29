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Первоуральскбанк, кредит для бизнеса

Срочный

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотного капитала, приобретение оборудования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—80 000 000
    в зависимости от цели
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 2 лет на пополнение оборотных средств/расчеты с контрагентами
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9,6%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    по тарифам банка
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • ценные бумаги
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    юридические лица
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    29.01.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Срочный» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Отделения и банкоматы
в вашем городе Первоуральск
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(3439) 22-82-82

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