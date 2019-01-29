Срочный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотного капитала, приобретение оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—80 000 000

в зависимости от цели

Срок кредита до 3 лет

до 2 лет на пополнение оборотных средств/расчеты с контрагентами

Ставка по кредиту годовых от 9,6%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам банка

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество ценные бумаги

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику юридические лица

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 29.01.2019 16:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Срочный» в 3 городах России