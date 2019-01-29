Срочный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотного капитала, приобретение оборудования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—80 000 000
в зависимости от цели
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Срок кредита
до 3 лет
до 2 лет на пополнение оборотных средств/расчеты с контрагентами
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Ставка по кредиту годовых
от 9,6%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
по тарифам банка
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- ценные бумаги
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
юридические лица
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
29.01.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Срочный» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
1026600001823
в вашем городе
Первоуральск
(3439) 22-82-82