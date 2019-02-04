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Банк Казани, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие регулярных, продолжительностью не более месяца, кассовых разрывов при расчетах с контрагентами
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
    до 500 000 руб. — программа «Микро»; 500 000—5 000 000 руб. — программа «Малый»; 5 000 000—10 000 000 руб. — программа «Средний»; не более 30% от среднемесячных оборотов за посл. 3 месяца
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша - до 30 календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,49%
    13,49% годовых — по программе «Средний»; 14,49% годовых — по программе «Малый»; 15,49% годовых — по программе «Микро»;
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% — по программе «Средний»; 1,5% — по программе «Малый»; 2% — по программе «Микро»
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства

    при сумме кредита до 500 000 руб. залог не требуется

  • Поручительство
    собственников бизнеса; супругов, имеющих альтернативный источник дохода — для ИП по программе «Микро»
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    по мере поступления денежных средств на расчетный счет клиента, но не позднее 30 календарных дней с даты выдачи каждого кредитного транша; погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    04.02.2019 18:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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