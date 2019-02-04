Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие регулярных, продолжительностью не более месяца, кассовых разрывов при расчетах с контрагентами
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
до 500 000 руб. — программа «Микро»; 500 000—5 000 000 руб. — программа «Малый»; 5 000 000—10 000 000 руб. — программа «Средний»; не более 30% от среднемесячных оборотов за посл. 3 месяца
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Срок кредита
до 1 года
срок транша - до 30 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
от 13,49%
13,49% годовых — по программе «Средний»; 14,49% годовых — по программе «Малый»; 15,49% годовых — по программе «Микро»;
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% — по программе «Средний»; 1,5% — по программе «Малый»; 2% — по программе «Микро»
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
при сумме кредита до 500 000 руб. залог не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса; супругов, имеющих альтернативный источник дохода — для ИП по программе «Микро»
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
по мере поступления денежных средств на расчетный счет клиента, но не позднее 30 календарных дней с даты выдачи каждого кредитного транша; погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
04.02.2019 18:36