Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие регулярных, продолжительностью не более месяца, кассовых разрывов при расчетах с контрагентами

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

до 500 000 руб. — программа «Микро»; 500 000—5 000 000 руб. — программа «Малый»; 5 000 000—10 000 000 руб. — программа «Средний»; не более 30% от среднемесячных оборотов за посл. 3 месяца

Срок кредита до 1 года

срок транша - до 30 календарных дней

Ставка по кредиту годовых от 13,49%

13,49% годовых — по программе «Средний»; 14,49% годовых — по программе «Малый»; 15,49% годовых — по программе «Микро»;

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% — по программе «Средний»; 1,5% — по программе «Малый»; 2% — по программе «Микро»

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства при сумме кредита до 500 000 руб. залог не требуется

Поручительство собственников бизнеса; супругов, имеющих альтернативный источник дохода — для ИП по программе «Микро»

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета по мере поступления денежных средств на расчетный счет клиента, но не позднее 30 календарных дней с даты выдачи каждого кредитного транша; погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 04.02.2019 18:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 4 городах России