Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита инвестиции в основные средства

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,49%

13,49% годовых — по программе «Средний»; 13,9% годовых — по программе «Малый»

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,3% — по программе «Средний»; 0,5% — по программе «Малый»

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; длительный срок кредитования Минусы наличие единовременной комиссии за выдачу кредита; нет информации о размере макс. процентной ставки

Дата актуализации 04.02.2019 18:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 4 городах России