Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиции в основные средства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13,49%
13,49% годовых — по программе «Средний»; 13,9% годовых — по программе «Малый»
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,3% — по программе «Средний»; 0,5% — по программе «Малый»
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- длительный срок кредитования
- наличие единовременной комиссии за выдачу кредита;
- нет информации о размере макс. процентной ставки
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Дата актуализации
04.02.2019 18:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
1021600000014
в вашем городе
Казань
(843) 518-98-98