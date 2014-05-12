Развитие
Основные сведения
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Цель кредита
любые цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—11 000 000
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Срок кредита
6 мес.—7 лет
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Ставка по кредиту годовых
12—14,5%
ставка зависит от суммы и длительности кредитования
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
6 месяцев
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- имущественные/денежные права (требования)
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- смешанное обеспечение
- спецтехника
- транспортные средства
стоимость залога должна быть не менее 200% от суммы кредита
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Поручительство
собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
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Дополнительная информация
при сумме кредита до 1 000 000 рублей решение принимается по минимальному пакету документов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев;
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита ЮЛ, ИП
- регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
12.02.2019 15:18