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Акцепт, кредит для бизнеса

Развитие

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—11 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12—14,5%
    ставка зависит от суммы и длительности кредитования
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита единовременно
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • земельные участки
    • имущественные/денежные права (требования)
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • смешанное обеспечение
    • спецтехника
    • транспортные средства

    стоимость залога должна быть не менее 200% от суммы кредита

  • Поручительство
    собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
  • Дополнительная информация
    при сумме кредита до 1 000 000 рублей решение принимается по минимальному пакету документов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев;
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита ЮЛ, ИП
    Особые ограничения
    • регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
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