Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—11 000 000
Максимальный лимит по оборотам в банке — 40%, по оборотам в другом банке — 30%
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Срок кредита
3 мес.—1 год
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Ставка по кредиту годовых
12—12,5%
14-14,5% годовых при сумме кредита до 2 000 000 руб., 12—12,5% годовых — при сумме кредита свыше 2 000 000 руб.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,75% от суммы лимита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
при сумме свыше 2 000 000 рублей требуется залог
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Поручительство
собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
проценты — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
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Дополнительная информация
При 100% предоставлении обеспечения возможно кредитование под обороты в другом банке.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога при сумме до 2 000 000 рублей
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
12.02.2019 15:18