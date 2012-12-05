Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—11 000 000

Максимальный лимит по оборотам в банке — 40%, по оборотам в другом банке — 30%

Срок кредита 3 мес.—1 год

Ставка по кредиту годовых 12—12,5%

14-14,5% годовых при сумме кредита до 2 000 000 руб., 12—12,5% годовых — при сумме кредита свыше 2 000 000 руб.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,75% от суммы лимита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется при сумме свыше 2 000 000 рублей требуется залог

Поручительство собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес

Дополнительная информация При 100% предоставлении обеспечения возможно кредитование под обороты в другом банке.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога при сумме до 2 000 000 рублей Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка

Дата актуализации 12.02.2019 15:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 9 городах России