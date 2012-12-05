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Акцепт, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—11 000 000
    Максимальный лимит по оборотам в банке — 40%, по оборотам в другом банке — 30%
  • Срок кредита
    3 мес.—1 год
  • Ставка по кредиту годовых
    12—12,5%
    14-14,5% годовых при сумме кредита до 2 000 000 руб., 12—12,5% годовых — при сумме кредита свыше 2 000 000 руб.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,75% от суммы лимита единовременно
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется

    при сумме свыше 2 000 000 рублей требуется залог

  • Поручительство
    собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    проценты — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
  • Дополнительная информация
    При 100% предоставлении обеспечения возможно кредитование под обороты в другом банке.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога при сумме до 2 000 000 рублей
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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