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Проинвестбанк, кредит для бизнеса

Конкурс

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в конкурсах, аукционах (в т. ч. проводимых в электронной форме) по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, предоставление услуг
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—20 000 000
    до 5% от суммы контракта
  • Срок кредита
    до 1 года
    кредит - до 60 дней; возобновляемая кредитная линия - до 12 месяцев (срок транша - до 60 дней)
  • Ставка по кредиту годовых
    15—23%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита/кредитной линии за открытие ссудного счета
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% годовых от размера неиспользованного лимита ежемесячно; 0,5% от суммы фактической задолженности / суммы транша — при наличии залога и поручительства; 1% от суммы фактической задолженности / суммы транша — без залога, но с поручительством
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    двойная процентная ставка, действующая по кредитному договору на момент образования просроченной задолженности
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    собственников бизнеса и/или третьих лиц; поручительство ОАО «ПГФ» при невыполнении требований к имуществу поручителей/компании
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    единовременно в конце срока

    проценты — ежемесячно; основной долг — в конце срока кредита/транша; списание с расчетных счетов без распоряжения клиента

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие упоминания о клиенте в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (на сайте ФАС и в других открытых источниках); отсутствие у клиента и поручителей существенной задолженности по всем обязательствам; срок существования бизнеса не менее 12 мес. при сумме кредита от 1 млн руб.; наличие кредитного рейтинга не ниже В (достаточный/удовлетворительный уровень кредитоспособности); выручка за последний год не менее 1 млрд. рублей
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • в случае победы в конкурсе все расчеты по контракту осуществляются через расчетный счет, открытый в банке
  • Дата актуализации
    06.02.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Конкурс» в 4 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
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Телефоны
(342) 270-00-32

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