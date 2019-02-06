Конкурс

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в конкурсах, аукционах (в т. ч. проводимых в электронной форме) по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, предоставление услуг

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—20 000 000

до 5% от суммы контракта

Срок кредита до 1 года

кредит - до 60 дней; возобновляемая кредитная линия - до 12 месяцев (срок транша - до 60 дней)

Ставка по кредиту годовых 15—23%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита/кредитной линии за открытие ссудного счета

Комиссии за обслуживание кредита 1% годовых от размера неиспользованного лимита ежемесячно; 0,5% от суммы фактической задолженности / суммы транша — при наличии залога и поручительства; 1% от суммы фактической задолженности / суммы транша — без залога, но с поручительством

Пени за просрочку платежа по кредиту двойная процентная ставка, действующая по кредитному договору на момент образования просроченной задолженности

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство собственников бизнеса и/или третьих лиц; поручительство ОАО «ПГФ» при невыполнении требований к имуществу поручителей/компании

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения единовременно в конце срока проценты — ежемесячно; основной долг — в конце срока кредита/транша; списание с расчетных счетов без распоряжения клиента

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие упоминания о клиенте в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (на сайте ФАС и в других открытых источниках); отсутствие у клиента и поручителей существенной задолженности по всем обязательствам; срок существования бизнеса не менее 12 мес. при сумме кредита от 1 млн руб.; наличие кредитного рейтинга не ниже В (достаточный/удовлетворительный уровень кредитоспособности); выручка за последний год не менее 1 млрд. рублей

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения в случае победы в конкурсе все расчеты по контракту осуществляются через расчетный счет, открытый в банке

Дата актуализации 06.02.2019 10:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Конкурс» в 4 городах России