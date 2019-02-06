Конкурс
Основные сведения
-
Цель кредита
обеспечение заявки на участие в конкурсах, аукционах (в т. ч. проводимых в электронной форме) по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, предоставление услуг
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
1 000 000—20 000 000
до 5% от суммы контракта
-
Срок кредита
до 1 года
кредит - до 60 дней; возобновляемая кредитная линия - до 12 месяцев (срок транша - до 60 дней)
-
Ставка по кредиту годовых
15—23%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита/кредитной линии за открытие ссудного счета
-
Комиссии за обслуживание кредита
1% годовых от размера неиспользованного лимита ежемесячно; 0,5% от суммы фактической задолженности / суммы транша — при наличии залога и поручительства; 1% от суммы фактической задолженности / суммы транша — без залога, но с поручительством
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
двойная процентная ставка, действующая по кредитному договору на момент образования просроченной задолженности
-
Материальное обеспечение
не требуется
-
Поручительство
собственников бизнеса и/или третьих лиц; поручительство ОАО «ПГФ» при невыполнении требований к имуществу поручителей/компании
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Режим погашения
единовременно в конце срока
проценты — ежемесячно; основной долг — в конце срока кредита/транша; списание с расчетных счетов без распоряжения клиента
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие упоминания о клиенте в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (на сайте ФАС и в других открытых источниках); отсутствие у клиента и поручителей существенной задолженности по всем обязательствам; срок существования бизнеса не менее 12 мес. при сумме кредита от 1 млн руб.; наличие кредитного рейтинга не ниже В (достаточный/удовлетворительный уровень кредитоспособности); выручка за последний год не менее 1 млрд. рублей
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- в случае победы в конкурсе все расчеты по контракту осуществляются через расчетный счет, открытый в банке
-
Дата актуализации
06.02.2019 10:31