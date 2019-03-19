Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

Срок кредита 1 мес.—2 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы установленного лимита

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Срок рассмотрения заявки, дней до 14

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое положение

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; макс. ставку банк не раскрывает

Дата актуализации 19.03.2019 10:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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