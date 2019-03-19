Оборотные средства
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
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Срок кредита
1 мес.—2 года
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% от суммы установленного лимита
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 14
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое положение
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- макс. ставку банк не раскрывает
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Дата актуализации
19.03.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00