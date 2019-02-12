Блиц-кредит
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, закупка товара, ремонт, строительство, рефинансирование кредитов в сторонних банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
транши до 1 года на пополнение оборотных средств
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Ставка по кредиту годовых
от 16%
в зависимости от вида обеспечения и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
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Комиссии за обслуживание кредита
отсутствует
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Срок рассмотрения заявки, дней
2
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- транспортные средства
другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Режим погашения
- автоматическое списание средств с расчетного счета
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные формы финансирования и залогового обеспечения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 12:01