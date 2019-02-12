Блиц-кредит

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, закупка товара, ремонт, строительство, рефинансирование кредитов в сторонних банках

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Срок кредита до 3 лет

транши до 1 года на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых от 16%

в зависимости от вида обеспечения и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита отсутствует

Срок рассмотрения заявки, дней 2

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость транспортные средства другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные формы финансирования и залогового обеспечения Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 12:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Блиц-кредит» в 11 городах России