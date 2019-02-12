Вход
Агророс, кредит для бизнеса

Блиц-кредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, закупка товара, ремонт, строительство, рефинансирование кредитов в сторонних банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    транши до 1 года на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    от 16%
    в зависимости от вида обеспечения и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5—1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    отсутствует
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    2
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • транспортные средства

    другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    • автоматическое списание средств с расчетного счета
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные формы финансирования и залогового обеспечения
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    12.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Блиц-кредит» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-44-19 — звонок по России бесплатный
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса