Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение оборудования, спецтехники, транспортных средств, технологических линий, оплата строительно-монтажных работ, приобретение недвижимости, земельных участков с целью их использования в бизнесе под залог имеющегося обеспечения (исключая ипотеку)

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—14 500 000

Срок кредита 6 мес.—10 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

в зависимости от срока кредита и обеспечения; возможно снизить ставку на 0,5 п. п. при положительной кредитной истории; на 0,1 п. п. при оформлении страховки, заключении договора на зарплатный проект; на 1,5 п. п. при получении в качестве обеспечения гарантии АО «Корпорация «МСП» в размере не менее 50% от суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 24 месяцев в зависимости от срока кредитования

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимость собственные векселя банка ценные бумаги есть возможность составить пул из разных видов обеспечения

Поручительство требуется; поручительство Пермского Гарантийного Фонда

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 9 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; возраст заемщика от 21 года; документальное подтверждение доходов от ведения бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования; отсрочка погашения основного долга до 2 лет; различные варианты залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке с подключенной системой Интернет-банк и SMS-информированием

Дата актуализации 19.03.2019 13:35 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 9 городах России