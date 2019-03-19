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Урал ФД, кредит для бизнеса

Инвестиционный

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Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение оборудования, спецтехники, транспортных средств, технологических линий, оплата строительно-монтажных работ, приобретение недвижимости, земельных участков с целью их использования в бизнесе под залог имеющегося обеспечения (исключая ипотеку)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—14 500 000
  • Срок кредита
    6 мес.—10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    в зависимости от срока кредита и обеспечения; возможно снизить ставку на 0,5 п. п. при положительной кредитной истории; на 0,1 п. п. при оформлении страховки, заключении договора на зарплатный проект; на 1,5 п. п. при получении в качестве обеспечения гарантии АО «Корпорация «МСП» в размере не менее 50% от суммы кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,5% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 24 месяцев в зависимости от срока кредитования
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимость
    • собственные векселя банка
    • ценные бумаги

    есть возможность составить пул из разных видов обеспечения

  • Поручительство
    требуется; поручительство Пермского Гарантийного Фонда
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Срок существования бизнеса
    9 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ; возраст заемщика от 21 года; документальное подтверждение доходов от ведения бизнеса
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок финансирования;
    • отсрочка погашения основного долга до 2 лет;
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке с подключенной системой Интернет-банк и SMS-информированием
  • Дата актуализации
    19.03.2019 13:35
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 9 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
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