Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение оборудования, спецтехники, транспортных средств, технологических линий, оплата строительно-монтажных работ, приобретение недвижимости, земельных участков с целью их использования в бизнесе под залог имеющегося обеспечения (исключая ипотеку)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—14 500 000
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Срок кредита
6 мес.—10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
в зависимости от срока кредита и обеспечения; возможно снизить ставку на 0,5 п. п. при положительной кредитной истории; на 0,1 п. п. при оформлении страховки, заключении договора на зарплатный проект; на 1,5 п. п. при получении в качестве обеспечения гарантии АО «Корпорация «МСП» в размере не менее 50% от суммы кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
до 24 месяцев в зависимости от срока кредитования
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимость
- собственные векселя банка
- ценные бумаги
есть возможность составить пул из разных видов обеспечения
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Поручительство
требуется; поручительство Пермского Гарантийного Фонда
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Срок существования бизнеса
9 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; возраст заемщика от 21 года; документальное подтверждение доходов от ведения бизнеса
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок финансирования;
- отсрочка погашения основного долга до 2 лет;
- различные варианты залога
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке с подключенной системой Интернет-банк и SMS-информированием
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Дата актуализации
19.03.2019 13:35