Техника для бизнеса

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспортных средств/специальной техники (новой и б/у)

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

ПВ — от 15% при приобретении нового транспорта и спец.техники; 30—40% при приобретении б/у транспорта и спец.техники

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 14,49%

ПВ 15—30% — от 15,9% годовых; ПВ 30—50% — от 14,9% годовых; ПВ свыше 50% — от 14,49%; окончательная ставка зависит от программы кредитования

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,3% — программа «Техника-экспресс»; 0,5% — программа «Техника-стандарт»

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ; ИП

Дополнительная информация кредит предоставляется на приобретение новых или подержанных транспортных средств, срок эксплуатации которых с даты их выпуска, указанной в паспорте технического средства, не превышает: 5/7 лет — по легковым/грузовым транспортным средствам отечественных брендов, 7/10 лет — по легковым/грузовым транспортным средствам зарубежных брендов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения максимальная процентная ставка на сайте банка не указана; наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 04.02.2019 17:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Техника для бизнеса» в 4 городах России