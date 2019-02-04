Техника для бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение автотранспортных средств/специальной техники (новой и б/у)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
ПВ — от 15% при приобретении нового транспорта и спец.техники; 30—40% при приобретении б/у транспорта и спец.техники
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 14,49%
ПВ 15—30% — от 15,9% годовых; ПВ 30—50% — от 14,9% годовых; ПВ свыше 50% — от 14,49%; окончательная ставка зависит от программы кредитования
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,3% — программа «Техника-экспресс»; 0,5% — программа «Техника-стандарт»
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Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП
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Дополнительная информация
кредит предоставляется на приобретение новых или подержанных транспортных средств, срок эксплуатации которых с даты их выпуска, указанной в паспорте технического средства, не превышает: 5/7 лет — по легковым/грузовым транспортным средствам отечественных брендов, 7/10 лет — по легковым/грузовым транспортным средствам зарубежных брендов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- максимальная процентная ставка на сайте банка не указана;
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
04.02.2019 17:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Техника для бизнеса» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
1021600000014
в вашем городе
Казань
(843) 518-98-98