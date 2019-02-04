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Банк Казани, кредит для бизнеса

Техника для бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение автотранспортных средств/специальной техники (новой и б/у)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
    ПВ — от 15% при приобретении нового транспорта и спец.техники; 30—40% при приобретении б/у транспорта и спец.техники
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,49%
    ПВ 15—30% — от 15,9% годовых; ПВ 30—50% — от 14,9% годовых; ПВ свыше 50% — от 14,49%; окончательная ставка зависит от программы кредитования
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,3% — программа «Техника-экспресс»; 0,5% — программа «Техника-стандарт»
  • Материальное обеспечение
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    по согласованию с банком
  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП
  • Дополнительная информация
    кредит предоставляется на приобретение новых или подержанных транспортных средств, срок эксплуатации которых с даты их выпуска, указанной в паспорте технического средства, не превышает: 5/7 лет — по легковым/грузовым транспортным средствам отечественных брендов, 7/10 лет — по легковым/грузовым транспортным средствам зарубежных брендов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • максимальная процентная ставка на сайте банка не указана;
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    04.02.2019 17:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Техника для бизнеса» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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